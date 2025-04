Futuros recuam antes de anúncio de tarifas por Trump

Trump tem dito que seus planos de tarifas recíprocas são uma medida para igualar as taxas cobradas por outros países. Mas o formato das tarifas não estava claro em meio a relatos de que Trump estava considerando uma tarifa universal de 20%.

"Talvez a questão mais importante seja se esse anúncio fará a balança pender para uma recessão global", disse Oliver Blackbourn, gerente de portfólio da Janus Henderson Investors.

"Embora acreditemos que isso seja improvável no momento, é importante reconhecer que ações dos EUA estão relativamente caras, o que pode torná-las mais vulneráveis a qualquer surpresa negativa."

O futuro do S&P 500 caía 0,59%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 0,72%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,48%.

Os índices de Wall Street têm sofrido forte pressão neste ano, com o S&P 500 e o Nasdaq caindo 10% em relação a suas máximas recordes no mês passado e confirmando uma correção.

O S&P 500 recuou 4,6% no primeiro trimestre, sua maior queda trimestral desde julho de 2022.