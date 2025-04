Governo Trump considera revogar isenção tarifária para exportação barata da China, diz fonte

WASHINGTON (Reuters) - O governo Trump está considerando revogar isenções tarifárias para exportações de baixo valor da China como parte do anúncio tarifário desta quarta-feira, disse uma fonte familiarizada com os planos.

A medida restabeleceria a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em fevereiro, de acabar com a isenção de impostos para produtos chineses baratos que entram no país.

Autoridades haviam adiado a decisão devido a problemas logísticos que complicavam a inspeção de milhões de remessas de baixo valor.