Holzmann diz não ver motivos para mais cortes de juros pelo BCE já que taxa não é mais restritiva

FRANKFURT (Reuters) - O membro do Banco Central Europeu Robert Holzmann disse que não há razão para cortar ainda mais a taxa de juros, uma vez que ela não estão mais restringindo o crescimento econômico na zona do euro e a inflação continua desacelerando como esperado.

Em uma entrevista à Reuters, Holzmann exaltou os dados publicados na terça-feira, que mostraram que a inflação da zona do euro, inclusive no setor de serviços, desacelerou no mês passado.

Os dados fomentaram as apostas em um sexto corte consecutivo da taxa de juros na próxima reunião do BCE, em abril, o que reduziria a taxa de depósito de 2,5% para 2,25%.