Ibovespa fecha quase estável com tarifas dos EUA no radar; GPA dispara

- PETROBRAS PN e PETROBRAS ON caíram 0,27% e 0,51%, respectivamente, afastadas das mínimas do dia com a melhora dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent fechou em alta de 0,62%. No setor, BRAVA ENERGIA ON perdeu 2,78% e PRIO ON cedeu 1,2%, mas PETRORECONCAVO ON subiu 2,09%.

- GPA ON disparou 15,84%, após a proposta do investidor Nelson Tanure de mudar o conselho de administração da empresa obter o apoio dos acionistas Casino e Ronaldo Iabrudi, que detêm 22,5% e 5,5% do capital do dono da rede de supermercados Pão de Açúcar. Para o Citi, um acionista focado em desbloquear mais fluxo de caixa pode mudar o jogo para o GPA.

- LOCALIZA ON valorizou-se 3,85%, tendo como pano de fundo relatório de analistas do BTG Pactual destacando que dados da Fipe de março mostram tendências de melhora nos preços de carros usados. O spread implícito entre carros novos e usados ​​em março também foi citado como particularmente positivo para o aluguel de carros.

- MAGAZINE LUIZA ON subiu 7,08%, em sessão mais positiva para papéis de empresas ligadas à economia doméstica. O índice de consumo na B3 avançou 0,95%, enquanto o do setor imobiliário fechou em alta de 0,67%.

- COGNA ON recuou 3,24%, em pregão marcado por evento do grupo de educação com analistas e investidores. A equipe do UBS BB destacou que, apesar do atual momento positivo, sentiu falta de mais visibilidade quantitativa sobre as novas vias de crescimento da empresa.

- ITAÚ UNIBANCO PN terminou com variação positiva de 0,03%, com o sinal positivo prevalecendo entre os bancos no Ibovespa. BRADESCO PN avançou 0,21%, BANCO DO BRASIL ON fechou com acréscimo de 0,07% e SANTANDER BRASIL UNIT subiu 1,69%. BTG PACTUAL UNIT valorizou-se 0,67%, tendo ainda no radar autorização do governo para importar energia da Venezuela.