Ibovespa oscila pouco com atenção voltada para anúncio de tarifas de Trump

- GPA ON avançava 3,96%, após o anúncio do varejista de que as propostas para destituir o atual conselho de administração do GPA e eleger novos membros, apresentadas pelo fundo de investimento Saint German, controlado pelo investidor Nelson Tanure, receberam apoio dos acionistas Casino Guichard-Perrachon e Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira.

- LOCALIZA ON valorizava-se 2,71%, tendo como pano de fundo queda nas taxas dos DIs e relatório de analistas do BTG Pactual destacando que dados da Fipe de março mostram tendências de melhora nos preços de carros usados. O spread implícito entre carros novos e usados ​​em março também foi citado como particularmente positivo para o aluguel de carros.

- MAGAZINE LUIZA ON era negociada com acréscimo de 2,2%, apoiada pelo alívio nas taxas dos contratos de DI com vencimentos mais longos, o que favorecia outros papéis de empresas sensíveis a juros. O índice de ações de consumo na B3 tinha elevação de 0,5%, enquanto o índice do setor imobiliário subia 1,09%.

- VALE ON tinha variação negativa de 0,42%, apesar da alta dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado em Dalian encerrou as negociações do dia com elevação de 1,09%, a 791,5 iuanes (US$108,87) a tonelada. No setor de mineração e siderurgia, CSN ON era destaque negativo, com queda de 3,27%.

- ITAÚ UNIBANCO PN subia 0,48%, em sessão positiva para bancos no Ibovespa. BRADESCO PN avançava 0,45%, BANCO DO BRASIL ON ganhava 0,46% e SANTANDER BRASIL UNIT tinha elevação de 1,31%. BTG PACTUAL UNIT valorizava-se 0,38%, tendo ainda no radar autorização do governo para importar energia da Venezuela.