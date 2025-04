Importações de petróleo ficam de fora de novas tarifas de Trump

As importações de petróleo, gás e combustíveis ficaram de fora das novas e abrangentes tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou a Casa Branca nesta quarta-feira (2).

A isenção será um alívio para o setor petrolífero dos EUA, que havia expressado preocupação de que as novas tarifas pudessem interromper os fluxos e aumentar os custos pelo país, do petróleo canadense que atende refinarias do meio-oeste americano às cargas europeias de gasolina e diesel para a Costa Leste.

Trump anunciou nesta quarta-feira (2) que irá impor uma tarifa básica de 10% sobre todas as importações dos Estados Unidos e taxas mais altas sobre dezenas dos maiores parceiros comerciais do país, aprofundando uma guerra comercial que ele iniciou no retorno à Casa Branca.