Justiça do DF suspende leilão de potência elétrica e determina nova consulta pública

SÃO PAULO (Reuters) - Um juiz federal do Distrito Federal suspendeu a portaria do governo que trata do leilão de reserva de capacidade para reforçar a segurança do sistema elétrico brasileiro, e determinou a realização de uma nova consulta pública sobre as regras do certame.

A decisão do juiz Diego Câmara, da 17ª Vara Federal Cível do DF, atendeu a pedido apresentado em ação civil pública movida pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste).

A entidade solicitou a suspensão do certame até que fosse feita consulta pública sobre a nova sistemática do leilão, principalmente quanto à fórmula de definição do preço do lance, já que a alteração dessa fórmula poderia impactar as tarifas de energia pagas por todos os consumidores.