Novas descobertas da Petrobras são "significativas", diz diretora

Por Fabio Teixeira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Descobertas feitas pela Petrobras neste ano nas bacias de Campos e Santos e no campo de Búzios são "significativas", disse nesta quarta-feira a diretora de exploração e produção da companhia, Sylvia dos Anjos.

A Petrobras anunciou descobertas de hidrocarbonetos em fevereiro e março no bloco Aram, localizado na bacia de Santos, e no bloco Norte de Brava, na bacia de Campos, bem como em um poço localizado na região oeste do campo de Búzios.