Plano tarifário do "Dia da Libertação" de Trump deixa mercados em alerta máximo

As tarifas podem ter grandes implicações para os lucros corporativos, o crescimento global, a inflação e a política de taxas de juros do Federal Reserve.

Os investidores começaram o ano com grandes expectativas de políticas pró-crescimento do governo Trump, mas acabaram vendo uma enxurrada de manchetes relacionadas a tarifas.

Embora os investidores concordem, de modo geral, que o aguardado anúncio desta quarta-feira possa ser fundamental para as perspectivas de curto prazo dos mercados financeiros globais, eles não têm certeza de qual será a direção dos preços e o que virá a seguir, já que as negociações podem ser prolongadas.

"Não me lembro de uma situação em que os riscos fossem tão altos e, ainda assim, o resultado fosse tão imprevisível", disse Steve Sosnick, estrategista-chefe da Interactive Brokers. "O diabo vai estar nos detalhes e ninguém sabe os detalhes."

O ouro, considerado um ativo seguro, mantinha-se próximo de máximas recordes e as ações europeias caíam nesta quarta-feira, bem como os futuros do S&P e do Nasdaq.

Na Ásia, o índice japonês Nikkei atingiu seu nível mais baixo desde setembro.