REPERCUSSÃO-Investidores reagem a anúncio de tarifas de Trump

REAÇÃO DO MERCADO: Os futuros do S&P 500 revertiam os ganhos e recuavam 1,7%, sugerindo que os investidores esperam grandes perdas quando Wall Street abrir na quinta-feira. Os futuros do Nasdaq, que refletem empresas de tecnologia como Apple, Nvidia e Microsoft, caíam 2,4% após subirem mais cedo nesta quarta-feira.

COMENTÁRIOS:

CHRIS ZACCARELLI, DIRETOR DE INVESTIMENTOS, NORTHLIGHT ASSET MANAGEMENT, CHARLOTTE, CAROLINA DO NORTE

"Quando a coletiva de imprensa começou, o presidente disse que as tarifas começariam com uma base de 10% para todos os casos. Isso foi melhor do que o esperado, o que fez os futuros subirem. Mas, quando ele entrou nos detalhes e começou a dar exemplos de tarifas significativamente mais altas do que os 10%, foi aí que os futuros viraram e caíram para o negativo, porque foi pior do que o esperado."

"Num primeiro momento, as tarifas vão aumentar os custos e reduzir os lucros corporativos. Se houver uma reformulação da economia, tenho certeza de que os mercados terão um julgamento diferente, mas a reação instintiva de curto prazo é para os aumentos iniciais de preços."

PETER CARDILLO, ECONOMISTA-CHEFE DE MERCADO, SPARTAN CAPITAL SECURITIES, NOVA YORK