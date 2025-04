REPERCUSSÃO-Líderes mundiais reagem às tarifas globais de Trump

"(O Conselho Federal) determinará rapidamente os próximos passos. Os interesses econômicos de longo prazo do país são primordiais. A adesão à legislação internacional e ao livre comércio continuam sendo valores centrais."

PRIMEIRO-MINISTRO IRLANDÊS, MICHEAL MARTIN

"A decisão dos EUA, nesta noite, de impor tarifas de 20% sobre as importações da União Europeia é profundamente lamentável. Acredito firmemente que as tarifas não beneficiam ninguém. Minha prioridade, e a do governo, é proteger os empregos irlandeses e a economia da Irlanda."

PRIMEIRA-MINISTRA ITALIANA, GIORGIA MELONI

"Faremos tudo o que pudermos para trabalhar em prol de um acordo com os Estados Unidos, com o objetivo de evitar uma guerra comercial que inevitavelmente enfraqueceria o Ocidente em favor de outros agentes globais."

MANFRED WEBER, PRESIDENTE DO PPE, MAIOR PARTIDO DO PARLAMENTO EUROPEU