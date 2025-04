Tarifas de Trump não impedirão queda da inflação na Europa, diz membro do BCE

PARIS (Reuters) - Os aumentos de tarifas do governo dos Estados Unidos não devem impedir o declínio contínuo da inflação na Europa, disse o membro do Banco Central Europeu, François Villeroy de Galhau, nesta quarta-feira.

A inflação da zona do euro diminuiu no mês passado, em linha com as expectativas, para 2,2%, aproximando-se da meta de 2% do BCE, mostraram os dados da Eurostat na terça-feira.

"Isso deve nos dar mais confiança para cortar as taxas de juros novamente em breve", disse Villeroy, que também é chefe do banco central francês, ao jornal regional francês Midi-Libre.