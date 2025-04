Tarifas de Trump serão negativas em todo o mundo, diz presidente do BCE

"Isso será negativo em todo o mundo e a densidade e a durabilidade do impacto variarão dependendo do escopo, dos produtos visados, do tempo de duração, da existência ou não de negociações", disse Lagarde em uma entrevista à rádio Newstalk da Irlanda.

"Não podemos nos esquecer de que, muitas vezes, esses aumentos tarifários, por se mostrarem prejudiciais, mesmo para aqueles que as impõem, levam a mesas de negociação onde as pessoas realmente se sentam e discutem e, por fim, removem algumas dessas barreiras."

Lagarde estava em Dublin para receber um prêmio batizado em homenagem ao irlandês Peter Sutherland, ex-diretor geral da Organização Mundial do Comércio, que, segundo Lagarde, "se reviraria no túmulo se soubesse o que está acontecendo neste momento".

"Acho que nunca mencionei a palavra incerteza tantas vezes quanto nas últimas semanas, porque simplesmente não sabemos até hoje, que deve ser o dia em que será anunciado, qual será o negócio (com os EUA) para o resto do mundo", disse ela.

"A previsibilidade é muito escassa no momento."

(Reportagem de Padraic Halpin)