Taxas de juros longas têm altas leves com investidores à espera de tarifas dos EUA

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 14,77%, ante 14,731% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 14,79%, em alta de 5 pontos-base ante 14,742%.

A expectativa antes do anúncio das tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, marcado para as 17h (horário de Brasília), conduziu os mercados ao redor do mundo.

Nos EUA os rendimentos dos Treasuries subiam entre 3 e 5 pontos-base à tarde, dependendo do prazo, enquanto o dólar sustentava ganhos ante moedas de países exportadores de commodities e emergentes, como o real, o peso mexicano, o peso chileno e o rand sul-africano.

O cenário era de cautela antes da divulgação das tarifas de Trump, o que também influenciava a alta das taxas futuras na curva brasileira.

“A abertura está ocorrendo na curva inteira, tanto nos vértices de curto prazo quanto nos de longo prazo, por conta da expectativa em relação ao que pode sair nos EUA”, pontuou no meio da tarde João Ferreira, sócio da One Investimentos. “Dado o nível de imprevisibilidade, negocia-se com um certo prêmio, independentemente do vencimento”, acrescentou.

Um dos mais líquidos, o DI para janeiro de 2027 registrou a taxa máxima de 14,93% (alta de 9 pontos-base ante o ajuste anterior) às 14h18, em um momento em que os yields dos Treasuries de dez anos também estavam próximos do pico do dia. No restante da tarde as taxas se reaproximaram da estabilidade nos vencimentos até janeiro de 2029, enquanto os prêmios dos DIs mais longos sustentaram leves ganhos.