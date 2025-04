Tebet diz que anúncio de tarifas dos EUA preocupa governo, mas país sabe usar diplomacia

BRASÍLIA (Reuters) - A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou nesta quarta-feira que o anúncio de tarifas dos Estados Unidos a parceiros comerciais esperado para esta tarde preocupa o Executivo, mas destacou que, ao mesmo tempo, o governo está calmo, porque sabe usar a diplomacia para lidar com momentos como estes.

Em entrevista a jornalistas em evento para comemorar os 60 anos do Banco Central, Tebet disse que o governo federal entende que as medidas não são direcionadas apenas ao Brasil, podendo afetar a inflação global.

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que divulgará nesta quarta-feira uma série de tarifas sobre parceiros comerciais dos EUA que devem incluir o Brasil, no que ele próprio tem chamado de "Dia da Libertação". Além da inflação e política monetária nos EUA, e consequentemente no Brasil, as taxas de importação também podem afetar o comércio mundial, lucros corporativos e o crescimento global, deixando os mercados globais em estado de alerta.