Tesla tem queda em vendas no 1º tri com reação a Musk e demanda fraca

Há um ano, a Tesla havia entregue 386.810 unidades e desta vez a expectativa era de 372.410 veículos, segundo estimativa média de 15 analistas da Visible Alpha.

As vendas da montadora na Europa e na China caíram, mesmo com mais pessoas comprando veículos elétricos, enquanto carros e concessionárias da Tesla em todo o mundo se tornaram alvos de vandalismo.

"Não vamos olhar para esses números com lentes cor-de-rosa... eles foram um desastre em todas as métricas. Wall Street e nós sabíamos que um primeiro trimestre ruim estava por vir, mas isso foi ainda pior do que o esperado", disse o analista Dan Ives, da Wedbush Securities.

No ano passado, Musk previu um crescimento de 20% a 30% nas vendas em 2025, prometendo lançar um veículo acessível no primeiro semestre do ano.

Mas seu papel de consultor do presidente dos EUA, Donald Trump, por meio do qual ele foi fundamental na demissão de milhares de funcionários federais e no corte de ajuda humanitária, gerou descontentamento entre alguns clientes.

"No curto prazo, é compreensível a preocupação com a queda nas margens e nas vendas ao mesmo tempo, impactando o crescimento dos lucros e das receitas", disse Brian Mulberry, gestor de portfólio de clientes da Zacks Investment Management, acionista da Tesla.