Trump ampliará tensões comerciais globais com tarifas do "Dia da Libertação"

Bessent disse a parlamentares republicanos da Câmara dos Deputados na terça-feira que as tarifas recíprocas representam um "teto" do nível mais alto de tarifas dos EUA que os países enfrentarão e que podem ser reduzidas se atendessem às exigências do governo, de acordo com o deputado republicano Kevin Hern.

Ryan Majerus, ex-funcionário do Departamento de Comércio, disse que uma tarifa universal seria mais fácil de ser implementada devido a um cronograma restrito e pode gerar mais receita, mas as tarifas recíprocas individuais seriam mais adaptadas às práticas comerciais injustas dos países.

"De qualquer forma, os impactos do anúncio de hoje serão significativos em uma ampla gama de setores", disse Majerus, sócio do escritório de advocacia King and Spalding.

Em pouco mais de 10 semanas desde que assumiu o cargo, o presidente republicano impôs novas tarifas de 20% sobre todas as importações da China por causa do fentanil e restaurou totalmente as tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio.

Uma isenção de um mês para a maioria dos produtos canadenses e mexicanos de suas tarifas de 25% relacionadas ao fentanil vai expirar na quarta-feira.

As autoridades do governo afirmaram que todas as tarifas de Trump, incluindo as taxas anteriores, estão se sobrepondo, de modo que um carro fabricado no México, que antes era taxado em 2,5% para entrar nos EUA, estaria sujeito tanto às tarifas sobre o fentanil quanto às tarifas setoriais sobre automóveis, totalizando uma tarifa de 52,5% - mais qualquer tarifa recíproca que Trump possa impor aos produtos mexicanos.