Trump diz que imporá tarifas de 10% sobre todas as importações, com taxas mais altas para alguns países

As preocupações com as tarifas já desaceleraram a atividade manufatureira em todo o mundo, ao mesmo tempo em que estimularam as vendas de automóveis e outros produtos importados, já que os consumidores correm para fazer compras antes que os preços subam.

Os mercados financeiros estavam voláteis enquanto os investidores aguardavam o anúncio de Trump. O mercado acionário dos EUA perdeu quase US$5 trilhões em valor desde fevereiro.

(Reportagem adicional de Kanishka Singh e Steve Holland)