Trump revela tarifas globais recíprocas

* "Nós subsidiamos muitos países e os mantemos funcionando e nos negócios", disse Trump sobre os parceiros comerciais, especificamente México e Canadá. "Por que estamos fazendo isso? Quero dizer, em que ponto dizemos que vocês têm de trabalhar por si mesmos?"

* "Estamos finalmente colocando os norte-americanos em primeiro lugar."

* "Os déficits comerciais não são mais apenas um problema econômico. Eles são uma emergência nacional."

* Trump segurou um quadro que mostrava as novas taxas cobradas da maioria dos países. As taxas variavam de 10% a 49% no quadro.

