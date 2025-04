Wall St recua antes de anúncio de Trump sobre tarifas

A incerteza quanto às especificidades das tarifas está pesando muito sobre os investidores, levando-os a continuar reduzindo suas alocações nos EUA, disse Chris Beauchamp, analista-chefe de mercado do IG Group.

"Se houver indícios de que eles estão optando por um tipo de tarifa menos draconiana, poderemos ver algum alívio", acrescentou.

O Dow Jones caía 0,01%, a 41.985,35 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,08%, a 5.628,76 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,10%, a 17.432,00 pontos.

Todos os 11 subsetores do S&P 500 estavam em baixa, com o setor de consumo discricionário liderando as perdas, arrastado por uma queda de quase 6% nas ações da Tesla, depois que a montadora divulgou uma queda de 13% nas entregas do primeiro trimestre.

As ações de tecnologia caíam, com a Nvidia recuando 1,7% e a Amazon.com perdendo 1,1%.

Wall Street tem sofrido forte pressão neste ano, com o S&P 500 e o Nasdaq caindo 10% em relação a suas máximas recordes no mês passado e confirmando uma correção devido à incerteza em relação às tarifas.