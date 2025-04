Ações caem enquanto investidores lidam com consequências tarifárias

"Se os níveis tarifários persistirem, veremos um choque descendente maior no crescimento do que um choque ascendente na inflação, o que é fundamental para o BCE... se a política tarifária for mantida, vejo... um caminho mais agressivo de cortes de juros na zona do euro", disse Gimber.

O índice de referência STOXX 600 está agora mais de 7% abaixo do seu recorde de fechamento no início de março.

Embora os exportadores de produtos dos EUA representem apenas 12% da receita total do STOXX 600, o impacto de segunda ordem do crescimento mais fraco do PIB pode significar uma ligeira queda no crescimento dos lucros da UE este ano, disseram estrategistas do Barclays em nota.

(Reportagem de Medha Singh em Bengaluru)