Ações da China e iuan caem após tarifas de Trump maiores do que o esperado

As importações chinesas serão afetadas por tarifas de 34%, além dos 20% impostos anteriormente por Trump, elevando o novo imposto total para 54%. Os países da cadeia de oferta China foram os mais atingidos, com Vietnã, Camboja e Laos recebendo tarifas entre 46% e 49%, respectivamente.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,24%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,59% e atingiu o nível mais baixo em dois meses. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,52%.

"O aumento das tarifas foi maior do que a maioria dos participantes do mercado estava esperando, portanto, a reação inicial do mercado provavelmente será a continuação da aversão ao risco", disse Lynn Song, economista-chefe do ING para a Grande China.

Analistas disseram que estão avaliando a intenção da China de defender o iuan, para indicar o quanto ela está interessada em conter o contágio nos mercados emergentes e negociar com Trump.

O iuan onshore encerrou a sessão doméstica em 7,3043 por dólar, o fechamento mais fraco desde 12 de fevereiro. O iuan offshore atingiu uma nova mínima de um mês.

Os principais bancos estatais da China teriam comprado iuanes, e o Banco do Povo da China definiu a taxa do ponto médio, em torno da qual permite que o iuan seja negociado, acima das estimativas do mercado, em um sinal de que pretende conter a depreciação.