ANÁLISE-Tarifas de Trump aumentam pressão sobre a economia mundial

UM "MUNDO INVERTIDO"

Os efeitos indiretos para os bancos centrais e governos também são potencialmente grandes.

O desdobramento das cadeias de suprimentos, que durante anos mantiveram os preços para os consumidores sob controle, pode levar a um mundo em que a inflação tende a ser mais "forte" do que os 2% que os bancos centrais atualmente concordam ser uma meta administrável.

Isso complicaria as decisões do Banco do Japão, que poderá enfrentar pressões para combater a inflação com mais aumentos de juros no momento em que os principais bancos centrais estão de olho em cortes e que seu setor de exportação é afetado pelas tarifas dos EUA.

Mas há pouco que os países podem fazer além de atenuar o impacto econômico e pedir isenções a Washington. O Japão, exportador de automóveis, com uma tarifa recíproca de 24%, e a Coreia do Sul, à qual foi imposta uma tarifa de 25%, sinalizaram planos de tomar medidas emergenciais para apoiar as empresas afetadas.

Apesar de serem aliados dos EUA, ambos os países foram apontados por Trump como os piores infratores de práticas comerciais injustas.