Angra 1 ficará parada por 85 dias para manutenção e reabastecimento

SÃO PAULO (Reuters) - A usina nuclear de Angra 1 será desligada do Sistema Interligado Nacional (SIN) para a realização da parada programada com duração prevista de 85 dias, informou a Eletronuclear, nesta quinta-feira.

A intervenção faz parte do cronograma de reabastecimento de combustível nuclear da unidade e contempla uma série de inspeções e atividades de manutenção essenciais para a continuidade segura e eficiente da operação da usina, segundo a companhia.

As atividades foram planejadas com antecedência, conforme o padrão adotado para paradas de reabastecimento, que ocorrem a cada 14 meses, levando-se em consideração a durabilidade do combustível e as demandas do sistema.