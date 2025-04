Após tarifas de Trump, ativos brasileiros registram desempenho melhor que seus pares

A taxação adicional, no geral, foi maior do que vinha sendo esperada, mas o Brasil, assim como outros países da América Latina, foi um dos menos prejudicados pelo novo anúncio, o que contribuía para a valorização do real nesta sessão.

As importações chinesas serão tarifadas em 34%, além dos 20% impostos anteriormente, elevando o novo imposto total para 54%. Já a União Europeia enfrentará uma tarifa de 20% e o Japão será alvo de uma taxa de 24%. O Brasil, por sua vez, recebeu a tarifa mínima de 10%, enquanto o México, que já tinha sido alvo de uma tarifa anterior, foi poupado de um novo aumento.

"O anúncio veio entre os piores cenários esperados pelos analistas... É um cenário de choque tarifário severo, uma intensificação bastante brusca das barreiras comerciais norte-americanas e até o momento sem uma visão de uma reversão desse movimento", disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

Analistas temem que as medidas comerciais reacendam a inflação global e prejudiquem a atividade econômica de vários países, na esteira de uma esperada guerra comercial, o que levaria a uma recessão econômica mundial.

Conforme cresciam as preocupações com a concretização desse cenário, investidores globais se desfaziam de ativos mais arriscados e buscavam posições seguras, derrubando as ações globais e elevando o ouro, os títulos governamentais e pares fortes do dólar, como o iene e o euro.

Na cena doméstica, no entanto, os ativos brasileiros tinham melhor desempenho devido à perspectiva de maior diferencial de juros com os EUA, caso o Fed precise promover cortes mais profundos na taxa de juros para evitar uma recessão, e pela queda nas taxas de DIs, que acompanhavam a baixa nos rendimentos dos Treasuries.