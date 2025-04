Aposta em tarifas traz riscos políticos para Trump

Na quinta-feira, o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, descartou as preocupações com a volatilidade do mercado de ações. "Certamente haverá algum movimento de curto prazo, mas isso é uma reordenação do comércio global", disse ele à CBS. A longo prazo, disse ele, "você verá os Estados Unidos prosperarem. As taxas de juros vão cair, como dissemos, e os Estados Unidos vão prosperar."

RISCO ELEITORAL

Indícios de insatisfação com Trump estão começando a aparecer entre os republicanos.

Os candidatos republicanos venceram duas eleições especiais na Flórida na terça-feira por margens muito menores do que a vitória de Trump no Estado no ano passado. Em Wisconsin, um importante Estado em eleições presidenciais norte-americanas onde Trump venceu, uma candidata progressista ganhou uma cadeira na Suprema Corte do Estado em uma eleição vista como repúdio a Trump e seu conselheiro bilionário Elon Musk, que havia apoiado o candidato conservador derrotado.

O Senado dos EUA aprovou na quarta-feira uma legislação que encerraria novas tarifas sobre o Canadá em uma votação de 51 a 48, que contou com o apoio de quatro republicanos. É provável que a medida seja arquivada na Câmara.

O anúncio das tarifas de Trump fez com que os índices futuros das ações dos EUA caíssem. Uma ampla queda nos mercados de ações prejudicaria as contas 401k de poupança para aposentadoria dos americanos.