Atividade de serviços da China sobe para máxima em três meses, mostra PMI do Caixin

As pesquisas de atividade enviaram um sinal encorajador sobre o crescimento econômico da China em março, o que levou o Standard Chartered, a revisar para cima na véspera sua previsão de crescimento do PIB da China, de 4,8% para 5,2% no primeiro trimestre em relação ao ano anterior. O banco acrescentou que a atividade mais forte do que o esperado em janeiro-fevereiro foi outro motivo.

No entanto, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na quarta-feira que adotará uma tarifa básica de 10% sobre todas as importações para os EUA e taxas mais altas sobre dezenas de outros países.

As importações chinesas serão afetadas por uma tarifa de 34%, além dos 20% impostos anteriormente, elevando o novo imposto total para 54% e ameaçando o impulso de crescimento e as exportações da segunda maior economia do mundo.

"Em 2025, à medida que o ambiente externo se torna cada vez mais grave e complexo, as políticas macroeconômicas da China precisam ser mais proativas e decisivas, com medidas implementadas o mais rápido possível para apoiar uma recuperação econômica sustentada", disse Wang Zhe, economista do Caixin Insight Group.

A pesquisa de serviços do Caixin mostrou que o crescimento do volume de novos negócios subiu para o nível mais forte desde dezembro, devido principalmente à demanda interna mais firme, enquanto que o volume de novos negócios de exportação permaneceu inalterado em março. De acordo com os entrevistados, os novos pedidos foram auxiliados por políticas de apoio, esforços de marketing e uma ampla melhoria nas condições de demanda.

A confiança das empresas no setor de serviços permaneceu positiva em março, com os entrevistados esperando que as políticas internas de apoio e os esforços de desenvolvimento de negócios impulsionem as vendas e a produção nos próximos 12 meses.