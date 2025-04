Banco Master espera proposta do BTG por ativos remanescentes, dizem fontes

Uma das fontes disse que, independentemente do desfecho, o Master também está em tratativas paralelas para garantir financiamento internacional para suas operações.

O Master se recusou a comentar. O BTG afirmou esta semana que está constantemente analisando oportunidades de consolidação que possam agregar valor aos acionistas do banco e que tem o apoio dos reguladores. O BTG acrescentou que nenhuma proposta foi feita.

O acordo com o BRB, anunciado na sexta-feira, marca um novo e decisivo capítulo na trajetória do Master, que cresceu rapidamente nos últimos anos com um modelo de captação baseado na emissão de títulos de dívida de alto rendimento, distribuídos por meio de plataformas de investimento.

A transação, que ainda depende de aprovação regulatória, excluiu diversos ativos que agora estão no radar do BTG. A proposta do BTG pode abranger todos os ativos remanescentes ou apenas parte deles, acrescentou uma das fontes.

A venda desses ativos ocorre em um momento de aumento da fiscalização sobre a estratégia de captação do Banco Master. O banco afirma operar dentro das regulamentações do setor bancário brasileiro e que as críticas que recebe vêm de setores incomodados com seu crescimento dentro do concentrado mercado bancário do país.

Uma das fontes acrescentou que desde quarta-feira o Master começou a reduzir os rendimentos de seus novos CDBs como parte de uma estratégia gradual para aproximá-los da média do mercado após sua venda para o BRB.