Canadá divulga medidas limitadas contra EUA e chama ação de Trump de tragédia

OTTAWA (Reuters) - O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, anunciou na quinta-feira um conjunto limitado de medidas de combate às tarifas dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que classificou as medidas protecionistas do presidente Donald Trump como uma tragédia para o comércio global.

Carney disse que o governo canadense copiará a abordagem dos EUA, impondo uma tarifa de 25% sobre todos os veículos importados dos Estados Unidos que não estejam em conformidade com o acordo comercial entre EUA, México e Canadá. Carney também declarou em uma coletiva de imprensa que as novas tarifas não se aplicariam a autopeças e não afetariam o conteúdo dos veículos provenientes do México.

"Considerando os possíveis danos causados a seu próprio povo, o governo norte-americano deveria mudar de rumo. Mas não quero dar falsas esperanças", disse Carney, acrescentando que pode levar muito tempo para que os Estados Unidos mudem de abordagem.