Francês Carrefour eleva oferta pelo Carrefour Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - O Carrefour melhorou sua proposta para adquirir todas as ações em circulação de sua subsidiária brasileira, elevando o valor em dinheiro que pagaria por ação do Carrefour Brasil para R$8,50, de R$7,70 anteriormente, conforme comunicado do grupo francês divulgado nesta quinta-feira.

Os acionistas minoritários também terão a opção de receber 1 ação do Carrefour para cada 9,96 ações da unidade brasileira -- antes, essa relação de troca consistia em receber 1 ação do grupo francês por 11 papéis do Carrefour Brasil.

A terceira opção aos acionistas como contrapartida por suas ações combina o pagamento de R$4,25 em dinheiro por ação do Carrefour Brasil mais 1 ação do Carrefour para cada 19,92 ações da controlada brasileira. Inicialmente, a proposta para essa opção previa pagar R$3,85 em dinheiro por ação da unidade brasileira mais 1 ação do grupo francês para cada 22 ações do Carrefour Brasil.