China pede que EUA suspendam tarifas imediatamente e promete retaliação

"A China se opõe firmemente a isso e tomará contramedidas para salvaguardar seus próprios direitos e interesses", afirmou o ministério, com as maiores economias do mundo parecendo estar prestes a se aprofundar em uma guerra comercial que pode abalar as cadeias de suprimentos globais.

Na quarta-feira, Trump anunciou que a China será atingida com uma tarifa de 34%, além dos 20% que ele impôs anteriormente no início deste ano, elevando o total das novas taxas para 54% e próximo do valor de 60% que ele havia ameaçado durante a campanha.

Os exportadores chineses, assim como os de outras economias ao redor do mundo, enfrentarão uma tarifa base de 10%, como parte da nova taxa de 34%, sobre quase todos os produtos enviados para a maior economia de consumo do mundo a partir de sábado, antes que as "tarifas recíprocas" restantes e mais altas entrem em vigor a partir de 9 de abril.

Trump também assinou decreto fechando uma brecha comercial conhecida como "de minimis", que permitia que pacotes de baixo valor da China e de Hong Kong entrassem nos EUA com isenção de impostos.

Trump havia ordenado que o Representante de Comércio dos EUA determinasse se a China estava cumprindo seus compromissos com o acordo comercial EUA-China "Fase 1" de 2020 até 1º de abril.

O acordo exigia que a China aumentasse as compras de exportações dos EUA em US$200 bilhões em um período de dois anos, mas Pequim não conseguiu cumprir suas metas quando a pandemia da Covid-19 surgiu.