Com tarifas em mãos, Fed agora precisa pesar riscos de inflação contra golpe no crescimento

Em poucas horas, os economistas estavam projetando uma recessão nos EUA e fazendo comparações com a década de 1930 e até mesmo o final de 1800, no início do desenvolvimento industrial do país.

Em média, as importações agora podem ter um imposto de até 27%, estimaram economistas do Citi, com impostos mais altos sobre alguns tipos de bens e alguns países e menores sobre outros. Menos de três meses atrás, no final da presidência de Joe Biden, essa taxa era de cerca de 2,5%.

Se a lógica dos planos detalhados do governo escapou a muitos analistas do setor privado, as implicações já começaram a ser percebidas entre as autoridades do Federal Reserve.

Depois de lutar contra a inflação por dois anos e quase contê-la enquanto mantinha a taxa de desemprego baixa, o Fed agora está lutando com um conceito que preferiria evitar: a estagflação, ou uma situação em que os preços e o desemprego aumentam juntos, como aconteceu na década de 1970.

No momento, "certamente não estamos em um ambiente de estagflação", disse a diretora do Fed Adriana Kugler na quarta-feira, em comentários feitos no momento em que Trump revelava sua tabela de tarifas.

Mas "podemos estar em uma situação em que já estamos vendo alguns riscos de alta para a inflação e alguns aumentos reais na inflação, pelo menos em algumas categorias... Podemos estar vendo um pouco de desaceleração no futuro também", disse Kugler.