Cook diz que, em meio à grande incerteza, é hora de Fed observar dados

"Por enquanto, podemos nos dar ao luxo de ser pacientes, mas atentos", disse, acrescentando: "Acredito que a política está bem posicionada para responder aos acontecimentos, e estou continuamente atualizando minha perspectiva à medida que as coisas evoluem".

A guerra comercial global deflagrada pelas tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, colocou o Fed em uma posição difícil. A inflação mais alta demanda que as autoridades mantenham a estabilidade ou até mesmo aumentem potencialmente as taxas de juros, enquanto uma economia enfraquecida e um mercado de trabalho em declínio podem exigir uma política monetária mais flexível.

Algumas pessoas no mercado acreditam que a perspectiva difícil torna mais provável que o Fed corte os juros para tentar limitar os danos colaterais das ações do presidente.

Em seu discurso, Cook disse que a economia começou o ano em uma "posição sólida", mesmo que muitos não tenham certeza do que está por vir. Ela acrescentou que vê o crescimento desacelerando e a taxa de desemprego aumentando um pouco ao longo do ano.

"O progresso da inflação será estagnado no curto prazo, em parte devido às tarifas e outras mudanças de política", disse Cook. Ela acrescentou: "Atualmente, atribuo mais peso aos cenários em que os riscos estão inclinados para cima em relação à inflação e para o lado negativo do crescimento" e observou que a inflação mais alta e o crescimento mais lento "podem representar desafios para a política monetária".