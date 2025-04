Crescimento do setor de serviços dos EUA perde força em março

Economistas consultados pela Reuters previam queda para 53.

Uma leitura do PMI acima de 50 indica crescimento no setor de serviços, que responde por mais de dois terços da economia. O ISM associa uma leitura do PMI acima de 49 ao longo do tempo com o crescimento da economia como um todo.

O PMI se somou às pesquisas com consumidores e empresas, bem como a dados como gastos do consumidor e inflação, que levantaram preocupações sobre uma estagflação. As chances de uma recessão nos próximos 12 meses também aumentaram.

A enxurrada de tarifas do presidente Donald Trump desde que retornou à Casa Branca em janeiro minou a confiança das empresas e dos consumidores, lançando incertezas sobre a economia.

As estimativas para o Produto Interno Bruto do primeiro trimestre estão, em sua maioria, abaixo de uma taxa anualizada de 0,5%, com grandes chances de contração. A economia cresceu em um ritmo de 2,4% no trimestre de outubro a dezembro. Enquanto isso, a inflação aumentou, em resultado atribuído às taxas de importação já impostas ou pendentes.

Trump disse na quarta-feira que adotará uma tarifa básica de 10% sobre todas as importações para os Estados Unidos e taxas mais altas sobre alguns dos maiores parceiros comerciais do país.