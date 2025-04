Dólar despenca na esteira do exterior após anúncio de novas tarifas por Trump

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 1,34%, a R$5,643 na venda.

Após vários sessões pautadas pela expectativa com o anúncio de Trump em 2 de abril, que ele vinha classificando como "Dia da Libertação", os mercados demonstravam enorme aversão ao risco nesta quinta, já que as medidas apresentadas pelo presidente foram mais agressivas do que muitos esperavam.

Trump disse na quarta-feira que vai impor uma tarifa básica de 10% sobre todas as importações para os EUA e taxas mais altas sobre alguns dos maiores parceiros comerciais do país, em uma medida que intensifica a guerra comercial iniciada por ele em seu retorno à Casa Branca.

As importações chinesas serão afetadas por uma tarifa de 34%, além dos 20% impostos anteriormente, elevando o novo imposto total para 54%. A União Europeia, por sua vez, enfrentará uma tarifa de 20% e o Japão será alvo de uma taxa de 24%. O Brasil recebeu uma tarifa de 10%.

A tarifa universal de 10%, que exclui determinados produtos, entrará em vigor em 5 de abril, enquanto as taxas recíprocas mais altas para parceiros serão implementadas em 9 de abril. A China e a UE prometeram responder com medidas retaliatórias.

A grande preocupação dos analistas, como vem sendo apontado desde a vitória eleitoral de Trump, é de que as tarifas elevem os preços de diversas mercadorias e afetem a atividade econômica, provocando um cenário de "estagflação".