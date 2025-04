Economia da zona do euro teve crescimento apenas modesto em março, mostra PMI

Essa leitura ficou acima da preliminar de 50,4, mas abaixo de sua média de longo prazo e não muito acima da marca de 50 que separa a contração do crescimento.

"No final do ano passado, parecia que a zona do euro estava caminhando para uma recessão, mas as coisas se estabilizaram um pouco no início deste ano", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

"Entretanto, as tarifas dos EUA podem rapidamente tirar a economia da zona do euro do rumo novamente."

Parte desse crescimento modesto se deveu ao fato de as empresas estarem executando pedidos não atendidos. O índice composto de pedidos em atraso caiu de 47,3 para 47,1, uma mínima recorde de três meses.

O PMI que abrange o setor de serviços subiu de 50,6 para 51,0, contra preliminar de 50,4.

(Reportagem de Jonathan Cable)