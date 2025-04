Futuros despencam com temores de recessão após tarifas dos EUA

O futuro do S&P 500 caía 3,47%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 3,87%, e o futuro do Dow Jones recuava 2,89%.

A Apple afundava 7,1%, atingida por uma tarifa agregada de 54% sobre a China - a base de grande parte de sua fabricação. A Microsoft recuava 2,2% e a Nvidia caía 4,4%.

"Tarifas país por país são uma 'tática de negociação' que manterá os mercados no limite em um futuro próximo", disse Adam Hetts, chefe global de multiativos e gerente de portfólio da Janus Henderson Investors.

"Vimos que o governo tem uma tolerância surpreendentemente alta para a dor do mercado... agora a grande questão é quanta tolerância ele tem para a verdadeira dor econômica à medida que as negociações se desenrolam."

Os varejistas eram duramente atingidos, com a Nike caindo 9,1% e o Walmart perdendo 5,8% depois que Trump impôs uma série de novas tarifas sobre os principais centros de produção, incluindo Vietnã, Indonésia e China.

Grandes bancos, como o JPMorgan Chase & Co, o Citigroup e o Bank of America, que são sensíveis aos riscos econômicos, caíam mais de 3% cada.