Ibovespa fecha quase estável após tarifas de Trump

- PETROBRAS PN caiu 3,23%, em dia negativo no setor, pressionado pelo tombo do petróleo no exterior, onde o barril de Brent desabou 6,42% após anúncio das tarifas pelos EUA e com a Opep+ concordando com um aumento surpreendente na produção. BRAVA ON teve o pior desempenho, com queda de 7,18%.

- VALE ON recuou 3,62%, também contaminada pelas preocupações sobre o crescimento da economia global, enquanto os futuros do minério de ferro na China tiveram uma queda modesta, de 0,32%, com a demanda sazonal pelo produto ajudando a amortecer a pressão negativa sobre os preços.

- SUZANO ON fechou negociada em baixa de 4,43%, tendo como pano de fundo uma queda do dólar ante o real e agentes buscando avaliar os reflexos das tarifas anunciadas por Trump. KLABIN UNIT terminou com declínio de 1,64%.