Ibovespa reduz fôlego após superar 132 mil pontos com tarifas sob holofote

Em Nova York, o S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, recuava 4%.

DESTAQUES

- ITAÚ UNIBANCO PN avançava 1,59%, em dia benigno para bancos no Ibovespa, com o índice do setor financeiro subindo 1,29%. BRADESCO PN mostrava acréscimo de 2,17%, BANCO DO BRASIL ON tinha alta de 0,63% e SANTANDER BRASIL UNIT valorizando-se 1,55%.

- AUREN ON subia 7,04%, acompanhada de perto por ENGIE BRASIL ON, que ganhava 4,72%. A Folha de S.Paulo publicou que o governo avalia flexibilizar cortes de geração de energia por usinas eólicas e parques solares. Ambas as empresas vinham sofrendo com essas restrições.

- PETROBRAS PN caía 3,28%, em dia bastante negativo no setor, pressionado pelo tombo dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent desabava 6,88% após anúncio das tarifas pelos EUA e com a Opep+ acelerando aumentos na produção. BRAVA ON afundava 9,74%.

- VALE ON recuava 2,13%, também contaminada pelas preocupações sobre o crescimento da economia global, enquanto os futuros do minério de ferro na China tiveram uma queda modesta, de 0,32%, com a demanda sazonal pelo produto ajudando a amortecer a pressão negativa sobre os preços.