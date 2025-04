Índia diz que está estudando impacto de tarifa dos EUA e promete buscar acordo comercial

Embora Trump tenha dito que os produtos indianos sofrerão uma tarifa de 26%, o decreto da Casa Branca colocou a taxa em 27%. O Ministério do Comércio da Índia também fixou a tarifa em 27%, citando o decreto.

Uma tarifa básica de 10% entra em vigor no sábado, antes que a tarifa recíproca restante e mais alta entre em vigor a partir de 9 de abril.

O Ministério do Comércio da Índia está "examinando cuidadosamente as implicações" do anúncio dos EUA e também conversando com a indústria e os exportadores indianos sobre sua avaliação das tarifas, segundo um comunicado do ministério.

"O departamento também está estudando as oportunidades que podem surgir devido a esse novo desenvolvimento na política comercial dos EUA", disse, referindo-se ao acordo entre Trump e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, em fevereiro para trabalhar na primeira fase de um acordo comercial até o outono (no Hemisfério Norte) de 2025.

"As conversas em andamento estão focadas em permitir que ambas as nações aumentem o comércio, os investimentos e as transferências de tecnologia", disse, referindo-se às negociações entre os dois lados. "Continuamos em contato com o governo Trump sobre essas questões e esperamos levá-las adiante nos próximos dias."

Nova Délhi também está considerando ajudar os setores de exportação prejudicados pelas novas tarifas, disse uma fonte do Ministério do Comércio.