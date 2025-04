Indicador antecedente de emprego do Brasil registra leve alta em março, diz FGV

SÃO PAULO (Reuters) - O Indicador Antecedente de Emprego do Brasil subiu ligeiramente em março, apresentando sinais de acomodação após quatro meses consecutivos com queda, de acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

O IAEmp, que antecipa os rumos do mercado de trabalho no Brasil, subiu 0,4 ponto em março e foi a 76,3 pontos.

"O IAEmp volta a subir em março, dando primeiros sinais de acomodação depois de uma sequência de quedas. O resultado atual, apesar de positivo, ainda não nos permite pensar em uma reversão de tendência, dado que compensou muito pouco dos últimos resultados negativos", disse em nota Rodolpho Tobler, economista da FGV Ibre.