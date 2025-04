Indústria da Alemanha prevê forte impacto das tarifas de Trump

Por Christoph Steitz e Rene Wagner

FRANKFURT/BERLIM (Reuters) - As tarifas de longo alcance anunciadas pelos Estados Unidos causarão um grande golpe na indústria alemã, importante exportador para a maior economia do mundo, disseram os líderes do setor, com um instituto avaliando os danos esperados em 200 bilhões de euros.

Abrangendo tudo, desde carros e autopeças até produtos farmacêuticos e maquinário, os EUA foram o maior parceiro comercial da Alemanha em 2024, de acordo com o escritório de estatísticas, com 253 bilhões de euros em mercadorias trocadas entre eles.