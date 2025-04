Japão está "desapontado" com tarifas de Trump e promete apoiar empresas

Por Satoshi Sugiyama e Kantaro Komiya

TÓQUIO (Reuters) - O primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, disse nesta quinta-feira que está desapontado com o fato de seu país não ter obtido uma isenção das novas tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e prometeu medidas para ajudar a indústria japonesa a lidar com as consequências.

As autoridades japonesas não forneceram nenhuma indicação sobre uma possível retaliação, mas questionaram se as tarifas são consistentes com os acordos da Organização Mundial do Comércio (OMC) e se alguns dos cálculos dos EUA sobre as próprias tarifas do Japão são precisos.