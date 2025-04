Jefferson diz não ter pressa em ajustar juros e que política monetária do Fed está bem posicionada

(Reuters) - O vice-chair do Federal Reserve, Philip Jefferson, disse nesta quinta-feira que, com a economia dos Estados Unidos em boa forma, as tarifas comerciais já impulsionando a inflação de produtos e a incerteza maior do que o normal sobre as perspectivas, ele está inclinado a deixar a taxa básica de juros em seu nível atualmente modesto e restritivo, mantendo-se atento ao que acontecerá com os empregos e os preços.

"Em minha opinião, não há necessidade de pressa para fazer novos ajustes na taxa de juros", disse Jefferson em comentários para uma conferência do Fed de Atlanta, repetindo o que se tornou uma frase bastante usada pelas autoridades dos EUA em meio a um ritmo rápido de mudanças comerciais e de outras políticas sob o governo Trump.

"A atual postura política está bem posicionada para lidar com os riscos e as incertezas que enfrentamos na busca de ambos os lados de nosso duplo mandato."