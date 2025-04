Mundo se prepara para guerra comercial após choque tarifário de Trump

"As consequências serão terríveis para milhões de pessoas em todo o mundo", disse a chefe da UE, Ursula von der Leyen.

As ações sofreram um colapso global, uma vez que os analistas alertaram que as tarifas poderiam prejudicar as cadeias de suprimentos globais e os lucros das empresas. As ações de tecnologia e varejo foram especialmente afetadas.

As importações para o maior mercado consumidor do mundo enfrentam agora uma tarifa média de 22,5%, acima dos 2,5% do ano passado, de acordo com a Fitch Ratings - as barreiras mais altas em mais de um século.

Trump diz que as tarifas "recíprocas" são uma resposta às barreiras impostas aos produtos norte-americanos, embora sua lista de alvos inclua ilhas antárticas desabitadas.

As autoridades do governo disseram que as tarifas criariam empregos na indústria doméstica e abririam mercados de exportação no exterior, embora tenham advertido que levaria tempo para ver os resultados.

"Sabemos que muitos norte-americanos estão preocupados", disse o vice-presidente JD Vance à Fox News. "O que eu peço às pessoas para compreenderem aqui é que não vamos consertar as coisas da noite para o dia."