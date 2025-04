Países precisam permitir entrada de mais produtos dos EUA para reduzir tarifas, diz secretário de Trump

Por David Lawder

WASHINGTON (Reuters) - O governo dos Estados Unidos está conversando com todos os principais parceiros comerciais do mundo sobre maneiras de reduzir as novas tarifas do presidente Donald Trump, disse o secretário de Comércio, Howard Lutnick, nesta quinta-feira.

Ele acrescentou que os países terão que mudar suas regras para permitir mais importações de produtos norte-americanos.