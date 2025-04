Petróleo cai 6% com tarifas de Trump e Opep+ acelerando aumentos de produção

Por Robert Harvey

LONDRES (Reuters) - Os preços do petróleo caíam mais de 6% nesta quinta-feira, com a Opep+ acelerando a redução dos cortes na produção de petróleo em maio, o que agravou as perdas já acentuadas após o anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, de novas tarifas abrangentes na véspera.

Os futuros do Brent registravam baixa de US$4,93, ou 6,58%, a US$70,02 por barril, às 10h05 (horário de Brasília). Os futuros do petróleo bruto dos EUA (WTI) caíam US$5,07, ou 7,07%, para US$66,64.