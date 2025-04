Petróleo cai mais de 6%, maior queda em 3 anos, por tarifas e aumento de oferta da Opep+

O Brent estava a caminho de sua maior queda percentual desde 1º de agosto de 2022, e o WTI a maior desde 11 de julho de 2022.

Em uma reunião de ministros nesta quinta-feira, os países da Opep+ concordaram em avançar com seu plano de aumento da produção de petróleo, agora com o objetivo de devolver 411.000 barris por dia ao mercado em maio, acima dos 135.000 bpd inicialmente planejados.

"A economia e a demanda de petróleo estão intrinsecamente ligadas", disse Angie Gildea, líder de energia da KPMG nos EUA.

"Os mercados ainda estão digerindo as tarifas, mas a combinação do aumento da produção de petróleo e uma perspectiva econômica global mais fraca pressiona os preços do petróleo para baixo - potencialmente marcando um novo capítulo em um mercado volátil."

Os preços do petróleo já estavam sendo negociados cerca de 4% mais baixos antes da reunião, com os investidores preocupados com a possibilidade de as tarifas de Trump aumentarem uma guerra comercial global, reduzirem o crescimento econômico e limitarem a demanda por combustível.

Na quarta-feira, Trump anunciou uma tarifa mínima de 10% sobre a maioria dos produtos importados para os EUA, o maior consumidor de petróleo do mundo, com tarifas muito mais altas sobre produtos de dezenas de países.