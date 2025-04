Políticas de Trump estimularão mais compras de ouro pelos bancos centrais

As políticas tarifárias de Trump e as guerras comerciais globais, sua abordagem da guerra na Ucrânia e o desrespeito e questionamento de alianças de décadas com a Europa abalaram a ordem mundial.

"Os bancos centrais que tinham (menos) ouro em seus estoques estariam procurando adicionar mais", disse uma fonte que vende ouro para bancos centrais. "A demanda deste ano dos bancos centrais pode ser a maior em muitas décadas."

Os temores de pressões inflacionárias devido ao fato de as empresas repassarem as tarifas aos consumidores para proteger suas margens de lucro, bem como de os trabalhadores buscarem salários mais altos, também impulsionaram o papel do ouro como reserva de valor e riqueza.

"Consideramos que a força do preço do ouro até o momento, e nossa expectativa de que ela continue, está sendo impulsionada principalmente pela maior disposição dos investidores e das instituições oficiais de pagar pela ausência de risco de crédito ou de contraparte", disseram analistas do Macquarie em uma nota recente.

Os bancos centrais são a terceira maior categoria de demanda de ouro, depois dos setores de joias e investimentos, e respondem por 23% do consumo global. Normalmente, eles são sensíveis ao preço, comprando em quedas e reduzindo as compras quando os preços sobem.

(Reportagem de Polina Devitt)