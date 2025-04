Rússia, Cuba e Coreia do Norte escapam do pior da ira tarifária de Trump

FUTURO INCERTO

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse à Axios que a Rússia foi deixada de fora porque não havia comércio significativo com ela, e Cuba, Belarus e Coreia do Norte não foram incluídos porque as tarifas e sanções existentes sobre eles já são muito altas.

A Rússia, que está sob mais de 28.595 sanções ocidentais diferentes, tornou sigilosos os dados comerciais desde o início da guerra.

As importações de mercadorias dos EUA da Rússia totalizaram US$3 bilhões em 2024, uma queda de 34,2% em relação a 2023, de acordo com o escritório do Representante de Comércio dos EUA.

Para a Rússia, no entanto, o maior risco é uma possível desaceleração da demanda global decorrente da guerra tarifária mais ampla, o que poderia afetar o preço do petróleo.

O banco central russo alertou as autoridades no início deste ano que os Estados Unidos e a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) têm a capacidade de inundar o mercado de petróleo e causar uma repetição do prolongado colapso de preços da década de 1980, que contribuiu para a queda da União Soviética.